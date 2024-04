“Azione legale per noi esclusi dal bando per presidi” | la rivolta dei direttori dei servizi amministrativi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ideigenerali(i cosiddetti “dsga”) delle scuole alzano la testa. Non ci stanno ad esseredalper dirigenti scolastici e non ne vogliono sapere del recente contratto firmato perché – a detta loro – riduce il loro livello professionale, li obbliga ad assumere responsabilità senza essere retribuiti e blocca ogni futuro concorso pubblico a loro riservato a seguito dei previsti passaggi di categoria per un numero imprecisato di assistentifacenti funzione da dsga senza titolo. “Con cento venti colleghi – ci spiega Alberico Sorrentino, il presidente dell’associdi categoria – abbiamo intrapreso un’dal forte impatto anche sindacale per far emergere in maniera ...