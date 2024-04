Aversa | amianto all’isola ecologica di via Cappuccini | Eugenia D’Angelo | vergogna e rischio concreto per la salute

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 14 aprile 2024). La chiusura dell’isolain viacostituisce un grave vulnus che si aggiunge ad una complessiva mala gestio del settore dei rifiuti portata avanti dalla politicana. Quattro anni fa, l’impianto che per legge deve essere a disposizione degli utenti, è stato chiuso con gran danno economico per glini costretti non solo a pagare la Tari più cara d’Italia ma anche a dover vedere l’Ente spendere migliaia di euro per iniziative estemporanee come lo ‘svuota cantine’. La miope politica delle ultime amministrazioni ha impedito ai rifiuti di diventare una risorsa, come dimostra la gestione dei rifiuti elettronici (Raee) e degli altri scarti riciclabili. Nel comune dinon si raggiunge neanche il 50% di raccolta differenziata, un dato che rappresenta un ...