Avendo | potendo | pagando | non è solo il titolo di una commedia

(Di domenica 14 aprile 2024) Doveva succedere, prima o poi. Che cosa è ormai alla portata di tutti, o perché se ne è venuti a conoscenza dalle comunicazioni istituzionali o dalla viva voce dei protagonisti nel corso delle varie Interviste non mediate e trasmesse via etere. Il Ministro per l’Industria Giorgetti, ha commentato in un’intervista televisiva le decisioni dell’Ecofin sull’adeguamento dell’edilizia residenziale a standard particolarmente restrittivi. Ciò al fine di contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento. Il tutto entro due anni, quindi entro il 2026. Tale misura è stata approvata con il voto contrario di Italia e Ungheria. È a questo punto che uno dei vulnus della costruzione della stessa UE si è riproposto, peraltro evidenziato, dal Ministro Giorgetti: l’Italia dove troverà i soldi per far fronte a un impegno del genere? Gli ha fatto da spalla il Ministro per l’ambiente ...