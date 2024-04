Avellino-Benevento | i convocati di Paziena per il derby

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj. REPORT Indisponibile per squalifica il calciatore Michele D’Ausilio. Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatori Simone Benedetti ed Ignacio Lores Varela. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

36esima giornata del campionato di Serie C, girone C: Avellino-Benevento è il match di cartello, scontro diretto tra le due squadre appaiate... (calciomercato)

Avellino-Benevento, Auteri: «Sfida determinante. Non ci accontentiamo» - Gaetano Auteri è consapevole che il suo Benevento si giocherà molto, se non tutto, in ottica secondo posto domani ad Avellino. Il trainer siciliano non ha sfumato i contorni ...ilmattino

Avellino, Pazienza: "Partita storica, per noi è un'occasione importante" - Michele Pazienza, allenatore dell'Avellino, alla vigilia del derby con il Benevento, come si legge sul sito ufficiale biancoverde, ha dichiarato: “È una partita storica.tuttoc

Avellino-Benevento: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - 36esima giornata del campionato di Serie C, girone C: Avellino-Benevento è il match di cartello, scontro diretto tra le due squadre appaiate al secondo posto a.calciomercato