Attacco Iran su Israele | Idf | “Intercettato 99% droni e missili” Meloni convoca G7

Ferita in modo grave una bambina di 10 anni. Netanyahu: "Li abbiamo intercettati e respinti, insieme vinceremo". Teheran all'Onu: "Atto di autodifesa dopo Attacco Israele in Siria" Il 99% dei ... (sbircialanotizia)

La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell'attacco iraniano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo ... (quotidiano)