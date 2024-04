Attacco Iran su Israele | Di Segni | “Vigilanza massima”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 aprile 2024) Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "E' stata una notte insonne, abbiamo seguito minuto per minuto tutto l'evolversi della situazione, insieme agli israeliani. Determinante è il tema dell'alleanza conanche di alcuni Paesi arabi, che hanno messo a disposizione il loro spazio aereo e si sono detti disponibili a rispondere a eventuali attacchi. Questo perché il problema non è, ad esser minacciato è l'Occidente tutto. E' importante che sia chiaro, una volta per tutte, che l'è una minaccia assoluta e intanto c'è silenzio su questa follia da parte dell'Onu che non è, evidentemente, il parlamento della democrazia. Da parte nostra lama non saranno chiuse le attività, il segnale è quello di continuare a svolgere i nostri impegni e i nostri programmi". A ...