Attacco Iran | Meloni convoca il G7 | oggi pomeriggio riunione in videoconferenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 aprile 2024) La Presidenza italiana del G7 hato per il primodiunaa livello leader, per discutere dell’iano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Come ufficializzato da una nota di Palazzo Chigi, “la Presidenza italiana del G7 hato, per il primodi, una conferenza in collegamento a livello leader per discutere dell’iano contro Israele”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.