Attacco Iran | l’appello a Israele a non provocare escalation

(Di domenica 14 aprile 2024) Generale Tricarico: "Cieliimpenetrabili, ora dimostri saggezza cessando conflitto". Bertolini: "ha testato opinione pubblica" "potrebbe a questo punto chiudere in bellezza con la dimostrazione a tutto il mondo e agli esperti che i suoi cieli sono impenetrabili e chiunque osi avventurarsi tentando di attaccare non potrà avere alcuna speranza di successo. Se

La rappresaglia dell’Iran contro Israele per il raid sul consolato di Teheran a Damasco ha prodotto una vera e propria battaglia sui cieli del Medio Oriente , che nella notte tra il 13 e il 14 aprile ... (tpi)

Dopo l'Attacco dell'Iran riapre l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv - Dopo l'Attacco dell'Iran riapre l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv Alle 7.30 locali (le 6.30 italiane ) le autorità israeliane hanno riaperto lo spazio aereo del Paese e l'aeroporto internazionale Ben ...rainews

Iran attacca Israele, voli cancellati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv - (LaPresse) Israele ha chiuso e poi riaperto il suo spazio aereo in seguito all'Attacco dall'Iran. Il Ministero dei Trasporti dello Stato ebraico ...stream24.ilsole24ore

Medio Oriente: Meloni convoca G7 per discutere dell’Attacco dell’Iran - La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere ...agenzianova