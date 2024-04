Attacco Iran | l’appello a Israele a non provocare escalation

(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) – "potrebbe a questo punto chiudere in bellezza con la dimostrazione a tutto il mondo e agli esperti che i suoi cieli sono impenetrabili e chiunque osi avventurarsi tentando di attaccare non potrà avere alcuna speranza di successo. Se è vero che hanno lanciato missili di ogni tipo, a traiettoria balistica o guidati, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Generale Tricarico: "Cieli Israele impenetrabili, ora dimostri saggezza cessando conflitto". Bertolini: " Iran ha testato opinione pubblica" " Israele potrebbe a questo punto chiudere in bellezza con ... (sbircialanotizia)

ROMA – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (foto) è in contatto con i prefetti delle città italiane, dopo l’ Attacco dell’Iran a Israele . Per domani, 15 aprile, alle ore 15 è stato convoca to ... (lopinionista)

Medio Oriente: segretario Difesa Usa, non vogliamo guerra con Iran ma ci proteggeremo - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha dichiarato che Washington non vuole "un conflitto con l'Iran, ma non ...agenzianova

Meloni: “Governo ribadisce condanna attacchi Iran contro Israele” - La presidente del Consiglio: "Forte preoccupazione per destabilizzazione ulteriore della regione" Tajani: "Mi auguro prudenza da governo Israele". Piantedosi in ...telemia

Attacco Iran, Papa: “Preoccupazione e dolore per aggravamento situazione” - Papa Francesco è sempre più preoccupato per la situazione in Medioriente, aggravatasi dopo l'Attacco delle forze di Teheran contro lo Stato ebraico. "Seguo ...lapresse