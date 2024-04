Attacco Iran Israele | l’appello di Papa Francesco | “Sono preoccupato per la pace”

I G7 hanno condanna to duramente l'attacco di questa notte ma invitano le parti a evitare un'ulteriore escalation. Il meeting ha rivolto anche un appello per porre fine alla crisi a Gaza (ilgiornale)

La dichiarazione dei leader del G7: ferma condanna Attacco dell’Iran, le parti si astengano da nuove azioni - Roma, 14 apr. (askanews) – “I leader G7 hanno adottato una dichiarazione congiunta che condanna fermamente il lancio di droni e missili dall’Iran, ribadendo pieno sostegno alla sicurezza di Israele”.askanews

Israele rinuncia ad una risposta militare contro l'Iran... per ora! - È durata meno di un'ora la riunione in remoto del G7 convocata per le ore 16 dalla presidenza italiana su "ordine" degli Stati Uniti per discutere dell'Attacco dell'Iran della scorsa notte contro ...fai.informazione

Attacco a Israele, il prefetto di Napoli rafforza la tutela dei siti sensibili - Il Prefetto di Napoli, in considerazione del recente Attacco dell'Iran verso Israele, e dell'acuirsi della crisi mediorientale, ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di vigilanza a protezione ...napoli.repubblica