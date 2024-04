Attacco Iran-Israele | cosa dobbiamo aspettarci da Putin

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 14 aprile 2024) Scacco matto all’Ayatollah. Con il raid di Damasco contro il consolatoiano dello scorso primo aprile,è riuscito nell’intento di stanare una volta per tutte l’. L’iano allo stato ebraico registrato nelle ultime ore segna infatti un decisivo cambio di strategia per Teheran e al contempo un passaggio cruciale per gli esiti del conflitto mediorientale. Fino a poche ore fa, il regime degli ayatollah si era sempre limitato a condurre una “guerra per procura”, armando Hamas e Hezbollah contro. Colpendo i pasdaran a Damasco, Gerusalemme ha invece costretto il nemico giurato a gettare la maschera ed uscire definitivamente allo scoperto. Dinanzi al raid israeliano di Damasco, gli ayatollah si sono ritrovati, loro malgrado, di fronte a un complicatissimo ...