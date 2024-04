Attacco Iran contro Israele | Biden | gli Usa non entreranno in guerra contro Teheran

(Di domenica 14 aprile 2024) Con la presidenza italiana del G7, il governo guidato da Giorgia Meloni ha convocato una videoconferenza d’emergenza fra i leader del gruppo. La posizione italiana è stata chiara e netta: condanna degli attacchiiani e forte preoccupazione per la destabilizzazione della regione. Tutti i presenti alla riunione hanno ribadito l’impegno per evitare ulteriori escalation, facendo L'articolo proviene da Il Difforme.

"Non credo vi sia per il momento un reale rischio di escalation nell'area". Lo afferma ad Affaritaliani.it Arduino Paniccia, presidente di ASCE, la scuola di guerra economica e competizione ... (affaritaliani)

Il presidente Ue Michel: il G7 condanna l’Attacco dell’Iran a Israele, ma ora serve moderazione - Roma, 14 apr. (askanews) – “Insieme ai leader G7, abbiamo condannato all’unanimità l’Attacco senza precedenti dell’Iran contro Israele. Tutte le parti devono dar prova di moderazione”. Lo scrive su X ...askanews

Attacco Iran: Israele pronto a reagire - Si è appena conclusa la riunione del G7 convocata dalla presidenza italiana per discutere dell'Attacco Iraniano contro Israele. Il vertice, tenutosi in videoconferenza, è durato poco meno di un'ora e ...giornaledipuglia

Roma, nello storico ghetto ebraico il giorno dopo l'Attacco a Israele: «Notte in bianco». Turista rimane in albergo: «Ho paura» - Come si vivono queste ore nel Ghetto ebraico di Roma Che aria si respira il giorno dopo l'Attacco Iraniano contro Israele di questa notte «Qui non abbiamo paura». Lo ...ilmessaggero