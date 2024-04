Attacco Iran | Casa Bianca | Non vogliamo un’escalation in Medio Oriente

(Di domenica 14 aprile 2024) Gli Stati Uniti non vogliono “in”. Lo sottolinea la. “Non, né una guerra con l’”, ha assicurato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della, John Kirby, al programma della Nbc ‘Meet the Press’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'Iran svela. "Gli Usa erano stati informati che sarebbe stato un Attacco limitato" - Prima di lanciare missili e droni contro Israele, l'Iran ha informato gli Stati Uniti per spiegare che il suo Attacco sarebbe stato "limitato" e per legittima difesa. Lo ha dichiarato il ministro ...huffingtonpost

In corso il G7, Netanyahu avrebbe deciso di non attaccare subito l’Iran dopo richiesta Biden - Non una risposta immediata, ma una reazione "al momento giusto": potrebbe esserci stato un cambio di linea, da parte del governo di Tel Aviv, rispetto alla scelta di rispondere subito dopo l'Attacco c ...dire

I missili e i droni lanciati dagli ayatollah: sofisticati, ma non i più potenti - Per l'Attacco diretto notturno contro Israele, si calcola che l'Iran abbia lanciato complessivamente centinaia di proiettili - dicono fonti della difesa israeliana -, di cui almeno 100-150 droni e 40- ...huffingtonpost