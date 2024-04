(Di domenica 14 aprile 2024)reagirà? E come? «Esistono varie gradazioni di una possibile risposta israeliana, dobbiamo sempre cercare di metterci nella mentalità mediorientale: se non rispondi,...

Il G7 riunito a Palazzo Chigi, sotto la guida italiana, con Giorgia Meloni al vertice, ha condanna to l'Iran e l' attacco a Israele. Ma, al tempo stesso, ha invitato tutte le parti in causa a evitare ... (firenzepost)

Usa,discuteremo nuove misure punitive contro l'Iran all'Onu - "Nei prossimi giorni discuteremo con i nostri partner nuove misure punitive per rendere l'Iran responsabile in accordo con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e per ora vogliamo la condanna dell ...ansa

Guterres “In Medio Oriente pericolo reale di un conflitto devastante” - ROMA (ITALPRESS) - "L'Attacco dell'Iran a Israele ha violato il diritto internazionale". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel ...italpress

Attacco Iran a Israele, l’ambasciatore Stefanini: «Netanyhau risponderà all’Attacco, ma senza provocare un’escalation» - Israele reagirà E come «Esistono varie gradazioni di una possibile risposta israeliana, dobbiamo sempre cercare di metterci nella mentalità mediorientale: se non ...ilmessaggero