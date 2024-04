Attacco dell' Iran su Israele | la riunione del G7 in videoconferenza da Palazzo Chigi

(Di domenica 14 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 Convocata unadel G7, in, da. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Irritazione e condanna per gli aggressori, richiesta di unità al mondo, inviti ad evitare escalation alla parti in guerra. Il giorno dopo l’ Attacco dell’Iran a Israele , con pochi danni fisici ma ... (secoloditalia)

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 Convocata una riunione del G7, in videoconferenza , da Palazzo Chigi . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (liberoquotidiano)

LBA - 3Q, Unahotels Reggio Emilia vs Happy Casa Brindisi, diretta - Di seguito la diretta testuale dell'incontro. Terzo quarto: Sneed e Atkins si sfidano a falli in Attacco, 0-0 dopo un minuto di parziale. Laszewski attivo e proattivo in difesa, dopo lo sfondamento ...pianetabasket

Attacco a Israele: massima allerta in Italia, convocato comitato sicurezza - L'Attacco scagliato durante la notte dall'Iran contro Israele ... Per fare il punto della situazione sulla minaccia e rimodulare le misure, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato ...ansa

Per l’Iran è caso chiuso. Israele parla di risposta «al momento giusto» - Domenica si è tenuta una riunione straordinaria del G7 per discutere dell’Attacco iraniano contro Israele. Il vertice, presieduto da Giorgia Meloni in videoconferenza, è durato poco meno di un’ora.editorialedomani