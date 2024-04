Attacco dell’Iran | i leader del G7 | «Pieno sostegno a Israele | ma ora si eviti l’escalation E a Gaza urge il cessate il fuoco»

(Di domenica 14 aprile 2024) «Con le sue azioni, l’Iran ha compiuto ulteriori passi verso la destabilizzazione della regione e rischia di provocare un’escalation regionale incontrollabile. Questo deve essere evitato». Lo affermano idei Paesi del G7 nella dichiarazione congiunta diffusa al termine della riunionente svoltasi questo pomeriggio sotto la presidenza italiana all’indomani del massicciodi Teheran e dei suoi alleati contro lo Stato ebraico. Del G7 fanno parte anche Stati Uniti, Canada, Francia, Gran Bretagna, Germania e Giappone – oltre all’Ue. Nella riunione di oggi – svoltasi in videoconferenza – i governi del blocco hanno condannato «in modo inequivocabile e nei termini più forti l’diretto e senza precedenticontro. L’Iran ha lanciato centinaia di droni e ...

"Non credo vi sia per il momento un reale rischio di escalation nell'area". Lo afferma ad Affaritaliani.it Arduino Paniccia, presidente di ASCE, la scuola di guerra economica e competizione ... (affaritaliani)

Il G7, convocato questa mattina da Giorgia Meloni, ha condanna to l'attacco iraniano contro Israele . "I G7 hanno sottolineato l’esigenza di evitare un’ ulteriore escalation, invitando le parti ad ... (fanpage)

I G7 hanno condanna to duramente l'attacco di questa notte ma invitano le parti a evitare un'ulteriore escalation. Il meeting ha rivolto anche un appello per porre fine alla crisi a Gaza (ilgiornale)

G7: DURA CONDANNA ALL’Iran, EVITARE ULTERIORI AZIONI - “Noi, i leader del G7, condanniamo inequivocabilmente e nei termini più forti l’Attacco diretto e senza precedenti dell’Iran contro Israele. L’Iran ha lanciato centinaia di droni e missili verso Israe ...9colonne

Israele, a Tel Aviv spiagge affollate e balli di gruppo dopo gli attacchi dall'Iran: «Qui non sono suonati allarmi» VIDEO - Sono le immagini provenienti da Tel Aviv la mattina dopo il primo Attacco diretto dell'Iran contro Israele. Il racconto di un medico italiano Un Attacco di oltre trecento tra droni e missili, il 99 ...leggo

G7 “Ferma condanna a Iran, evitare ulteriore escalation in Medioriente” - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto oggi una riunione in videoconferenza dei capi di Stato e di Governo G7, convocata in seguito all’Attacco Iraniano contro Isr ...lanuovasardegna