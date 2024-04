Attacco dell’Iran a Israele | allerta a Napoli | la Prefettura rafforza la vigilanza su siti sensibili

Oltre 300 tra missili e droni lanciati nell'attacco dell'Iran a Israele non hanno fatto danni rilevanti. Si segnalano in tutto 31 feriti ma in gran parte dovuti alla calca durante la corsa verso i ... (fanpage)

Lo sciame di droni da parte dell'Iran per saturare la difesa aerea per poi colpire Israele con i cruise ed i missili balistici non sembra aver funzionato contro il sistema di difesa aerea di Tel ... (fanpage)

Secondo l'analisi di Luigi Toninelli (ISPI), l'attacco dell'Iran a Israele potrebbe essersi concluso, a meno che Netanyahu non decidesse di reagire, perché Teheran non ha interesse ad allargare il ... (fanpage)

I missili e i droni lanciati dagli ayatollah: sofisticati, ma non i più potenti - Per l'Attacco diretto notturno contro Israele, si calcola che l'Iran abbia lanciato complessivamente centinaia di proiettili - dicono fonti della difesa israeliana -, di cui almeno 100-150 droni e 40- ...huffingtonpost

Israele pronto a reagire: “Esigeremo un prezzo prima o poi” - L’Attacco dell’Iran contro Israele non resterà impunito. È quanto traspare dalle parole del ministro della Difesa, Benny Gantz, secondo il quale Tel Aviv “esigerà un prezzo” per quanto accaduto, anche ...interris

Attacco Iran in Israele, Piantedosi chiama il Comitato per la Sicurezza in Italia - Dopo l'Attacco dell'Iran in Israele, l'Italia si muove: il ministro Matteo Piantedosi ha chiamato per domani il Comitato per la Sicurezza.ilcorrieredellacitta