Attacco a Israele | non è una guerra | è la «diplomazia dei missili»

(Di domenica 14 aprile 2024) L'dell'Iran aè una mossa ampiamente annunciata: ecco perché è una mossa strategica per l'Iran, ma anche per

Guerra Iran-Israele, droni e missili intercettati al 99%. Bimba ferita, caccia Usa in volo. Per Teheran vicenda chiusa - Un Attacco storico, senza precedenti in Medio Oriente, che segna di fatto l’entrata ufficiale dell’Iran in guerra contro Israele ...ilriformista

L’Iran ha attaccato Israele, intercettati 200 droni - L’Iran ha lanciato l’Attacco a Israele con centinaia di droni, almeno 200, e missili da crociera nel 91esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas.sardegnalive

L'Iran all'Onu: 'Col nostro Attacco la questione è conclusa'. Biden ammonisce Netanyahu: 'Stop a controffensiva' - LIVE - L'Iran ha fatto appello a Israele perché non reagisca al suo Attacco diretto di droni e missili, definito giustificato e risposta obbligata al raid contro il consolato di Damasco.ansa