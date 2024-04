ATP Montecarlo 2024 | Tsitsipas e Ruud | la finale degli uomini rossi tra caccia al tris e primo 1000 in carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutti aaspettavano la sfida dei numeri 1 (Novak Djokovic per il ranking ATP assoluto, Jannik Sinner per la Race), e invece arriva quella tra due che, quanto a terra rossa, sanno di cosa si parla. Stefanose Casperarrivano con obiettivi e premesse diverse alladel Mastersdel Principato, che l’uno affronta per la terza volta (e con due vittorie alle spalle) e l’altro per la prima. Com’è noto, il greco è riuscito a venire a capo di Sinner al termine di un incontro nel quale si è trovato sotto di un break nel terzo set ed è stato fondamentalmente salvato dal doppio break prima (con una non chiamata madornale) e dai problemi fisici di Jannik poi. Per quel che riguarda il norvegese, invece, è arrivato ilsuccesso in...