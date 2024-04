ATP Bucarest 2024 | Giulio Zeppieri esce di scena nel primo turno delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Dura due ore esatte di gioco il cammino dinelledell’ATP 250 di, in Romania: l’azzurro, numero 5 del seeding cadetto, cede al ceco Zdenek Kolar, che si impone per 6-4 3-6 6-3 e domani affronterà lo spagnolo Carlos Taberner per l’accesso al main draw. Nelsetsalva due palle break nel quinto game ed una nel settimo, ma a sua volta non ne sfrutta una nell’ottavo, che l’avrebbe mandato a servire per il set. Nel nono gioco, invece, l’azzurro concede unbreak point con un doppio fallo e lo cancella con un ace, ma sul secondo deve capitolare ed il ceco allunga sul 5-4. Kolar apre con un doppio fallo, ma poi vola sul 40-15 e con un ace vince ilset sul 6-4 in 44?. Nella seconda partita la ...