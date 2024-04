ATP Barcellona | Andrea Vavassori cede ad Harold Mayot nel turno decisivo delle qualificazioni

Due su due per l’Italtennis nelle qualificazioni del ricco ATP 500 di Barcellona . Davvero una piacevole sorpresa la vittoria di Gianluca Mager , che in questo 2024 sta riscalando la classifica dopo ... (sportface)

Montecarlo sta per chiudere la sua corsa ma i tornei sulla terra non si fermano. Tra il Principato e Madrid, secondo 1000 sul mattone tritato, c’è un cuscinetto di 10 giorni. Che viene colmato in ... (oasport)

Carlos Alcaraz non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno a Barcellona . Il tennista di Murcia, numero uno del tabellone, ha provato a stringere i denti ma l’infortunio al braccio destro non ... (sportface)

Sinner, come sta dopo l'infortunio a Montecarlo Ecco quando torna in campo, la tappa a Madrid in vista di Roma e Parigi - Una sconfitta che sa di beffa per Jannik Sinner che nella semifinale di Montecarlo ha dovuto, di fatto, consegnare la vittoria a Tsitsipas, a causa di un problema fisico. L'azzurro si ...ilgazzettino

Barcellona Open 2024, l’infortunio spinge Alcaraz al ritiro per Alcaraz: l’annuncio - Il Barcellona Open inizia già con una brutta notizia: l'infortunio al braccio non è superato e Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro.tag24

Tennis: dopo Montecarlo anche Barcellona, Alcaraz da' forfait - Carlos Alcaraz non sarà in campo all'ATP 500 di Barcellona: dopo il forfait a Montecarlo per un problema fisico, il numero 3 al mondo ha dato forfait anche per il torneo catalano che aveva vinto lo ...ansa