ATP Barcellona | Alcaraz e Nadal in forse | ma in Catalogna tanti incroci interessanti C’è Musetti

(Di domenica 14 aprile 2024) Montecarlo sta per chiudere la sua corsa ma i tornei sulla terra non si fermano. Tra il Principato e Madrid, secondo 1000 sul mattone tritato, c’è un cuscinetto di 10 giorni. Che viene colmato in buona parte dal torneo di, 500 ormai classico appuntamento intermedio di questo marzo che dovrebbe vedere in campo parte della migliore Spagna. Dovrebbe, appunto. Ad esempio, appare ancora incerta la partecipazione di Carlos. Il murciano ha alzato bandiera bianca prima di Montecarlo a causa di un dolore all’avanbraccio destro e sta testando le proprie condizioni in vista del torneo catalano, in cui è campione uscente. Per lui inizia un periodo stagionale delicato, che culmina con i 1000 punti da difendere conquistati a Madrid e i 720 della semifinale del Roland Garros, starà a lui decidere se rischiare immediatamente o saltare almeno un ...