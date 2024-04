Atp Barcellona 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 15 aprile con Arnaldi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Il, glie l’diall’Atp 500 diper la giornata di15. Parla spagnolo la Pista Rafa Nadal, che nella giornata inaugurale degli incontri di main draw vedrà scendere in campo quattro wild card locali: i giovani Rincon e Landaluce, gli esperti Bautista Agut e Ramos-Vinolas. Sarà impegnato sulla Pista Andres Gimeno, invece, l’unico azzurro di giornata, Matteo, che se la vedrà contro il francese Cazaux. Di seguito l’di. PISTA RAFA NADALDalle 11 – Diaz Acosta vs (WC) Rincon a seguire – Safiullin vs (WC) Bautista Agut a seguire – (Q) Hardt vs (WC) Landaluce a seguire – Muller vs (WC) Ramos-Vinolas PISTA ANDRES GIMENODalle 11 – Evans ...