Atmosfera molto pesante | il segno che avrà 24 ore da incubo

(Di domenica 14 aprile 2024) ARIETE Domenica, giorno adatto per sospendere la solita vita quotidiana e meditare sulle cose che sono importanti per la vostra felicità: amore, famiglia, maternità, paternità, amicizie. Come risulta chiaro dalle nostre previsioni, consideriamo ottimo questo mese per la vostra attività presente e futura, addirittura splendida la vita sentimentale. Ma anche in un periodo così ricco di fermenti, arriva qualche Luna che stanca e innervosisce. Oggi è in Cancro, non litigate. TORO Quando il Toro è sereno, è capace di tutto. Ecco la Luna, che per prima influenza il nostro umore, a voi riserva dolcezze mentre cresce verso il primo quarto, fase che porterà anche notizie di soldi. Decisamente fortunati gli affari che interessano la casa. Amore in crescendo esaltante. Partite, cercate, osate - il mondo è pieno di meravigliose sorprese per voi. GEMELLI Oggi come ieri, come domani, come sempre ...