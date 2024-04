Atletica | Yaime Perez spaziale | il lancio più lungo degli ultimi 35 anni! Disco stellare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024)si è meritata la copertina del fine settimana nell’universo dell’leggera. La fuoriclasse cubana ha infatti lanciato ila 73.09 metri in quel di Ramona (Oklahoma, USA): l’attrezzo non veniva scagliato così lontano addirittura dal 1989! La Campionessa del Mondo 2019, nonché bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha sfondato il muro dei 70 metri per la prima volta in carriera (vantava un personale di 69.36 prima delle Oklahoma Throws Series). La 32enne ha migliorato il record nordamericano detenuto dalla statunitense Valarie Allman (71.46) ed è balzato al nono posto delle liste mondiali di tutti i tempi. L’ultima a spingersi verso certe misure fu la tedesca Ilke Wlyudda con i 74.56 metri toccato il 23 luglio 1989. Ricordiamo che il record del mondo è di 76.80, siglato dalla tedesca Gabriele ...