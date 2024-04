Atletica | Tortu debutta nei 100 metri | crono di 10 15 in Florida

(Di domenica 14 aprile 2024) Miglior esordio stagionale degli ultimi cinque anni su questa distanza per l'olimpionico ROMA - La stagione di Filippoparte daldi 10.15 sui 100di Gainesville, in(Stati Uniti), con +1.7 di vento. Per il campione olimpico della staffetta 4x100 è il miglior debutto degli u

Atletica | Tortu chiude settimo sui 100 al Tom Jones Memorial - Si è chiuso con un settimo posto il primo impegno stagionale sui 100 metri per Filippo Tortu. L’atleta di origine isolana ha corso la sua batteria, vinta dal campione mondiale sui 100 e 200 Noah Lyles ...msn

