Atletica | Nekagenet Crippa 9° alla Maratona di Rotterdam Quali italiani alle Olimpiadi?

(Di domenica 14 aprile 2024)ha concluso al nono posto ladicon il tempo di 2h09:41. L’azzurro ha viaggiato sul ritmo del personale per i primi trenta personale (1h30:32 al transito), dopo essere passata in 1h03:27mezza. Il portacolori dell’Esercito ha poi rntato progressivamente nell’ultima parte di gara, riuscendo comunque a firmare il secondo risultato della carriera, superiore soltanto al 2h07:35 timbrato a inizio dicembre a Valencia (quinto italiano di sempre a livello nazionale). Il fratello di Yeman, Campione d’Europa dei 10.000 metri e primatista italiano di, sta inseguendo la convocazionedi Parigi 2024. L’Italia avrà a disposizione tre posti ai Giochi e se li stanno contendendo Yeman ...

Rotterdam: Neka Crippa 2h09:41 in maratona - Si piazza al nono posto Nekagenet Crippa nella maratona di Rotterdam. Il crono finale è di 2h09:41 per il portacolori dell’Esercito che viaggia a un ritmo da record personale per almeno trenta chilome ...fidal