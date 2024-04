Atletica | Filippo Tortu | “Miglior debutto stagionale di sempre | il lavoro sta dando i suoi frutti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024)ha aperto la stagione con un buon tempo nei 100 metri in America: il brianzolo ha chiuso con il crono di 10.15 con 1,7 m/s di vento a favore al Tom Jones Invitational di Gainesville (Florida, USA). Una prova discreta, considerato che l’azzurro era all’esordioe gli obiettivi di questo 2024 sono spostati verso l’estate. Queste le parole del velocista italiano all’ANSA: “Sono molto soddisfatto dell’esordio. Ho fatto una buonissima partenza e ho chiuso a poco più di un decimo da Lyles e Bednarek. E’ il mioesordio degli ultimi anni“. “Devo certamente lavorare sul finale, ho fatto un po’ fatica a far girare le gambe come so, ma siamo solo ad aprile e ho ancora tempo per mettere a punto la macchina. A conti fatti, ilche sto facendo qui in Florida insieme al mio ...