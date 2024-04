Atletica | 100 metri | per Filippo Tortu primo tempo stagionale a 10 15

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 – A distanza di 325 giorni dall’ultimo sprint sui 100torna a correre la distanza regina dell’, fermando il cronometro a 10.15 nel Tom Jones Memorial di Gainsville, Florida con +1,7 di vento, una brezza leggera a favore ma nei limiti del regolamento. L’azzurro medaglia d’oro nella 4x100 a Tokyo 2020 si è piazzato settimo nella finale, dietro ad una folta truppa di americani, a partire dal campione del mondo Noah Lyles che vince in 10.01 senza mai forzare davanti all’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek, che ha chiuso la prova con lo stesso crono, e all’altro americano Kyree King (10.02), poi quarto il giapponese finalista iridato Abdul Hakim Sani Brown (10.04) e quinto il liberiano Joseph Fahnbulleh (10.07) a precedere il giamaicano Ryiem Forde (10.12). Per il ...

Filippo Tortu ha fatto il proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico della 4×100 ha deciso di cimentarsi sui 100 metri, distanza che non frequentava da praticamente un anno (l’ultima volta al ... (oasport)

E’ cominciata ufficialmente la stagione outdoor e ieri notte uno dei big dell’ Atletica italiana, ovvero Filippo Tortu , ha esordito a Gainesville in occasione del Tom Jones Memorial. Il velocista è ... (metropolitanmagazine)

Miglior esordio stagionale degli ultimi cinque anni su questa distanza per l'olimpionico ROMA - La stagione di Filippo Tortu parte dal crono di 10.15 sui 100 metri di Gainesville, in Florida (Stati ... (ilgiornaleditalia)

Atletica: Tortu debutta nei 100 metri, crono di 10.15 in Florida - Miglior esordio stagionale degli ultimi cinque anni su questa distanza per l'olimpionico ROMA (ITALPRESS) - La stagione di Filippo Tortu parte ...sport.tiscali

“Anna Rita Sidoti”, successi e performances all’Atletica Leggera - Successo per l'Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea nella Fase Provinciale di Atletica Leggera. di Maria Cristina Miragliotta - L'11 ...canalesicilia

Argento per Ali. Ma resta fuori dalla Nazionale - Secondo posto in 15”20 a un solo centesimo dal più veloce. Ieri pomeriggio allo stadio Ridolfi di Firenze è iniziata la stagione all’aperto per Chituru Ali.laprovinciadicomo