Atalanta-Verona | per la Dea vietato sottovalutare gli avversari al Gewiss | le probabili formazioni

(Di domenica 14 aprile 2024) Bergamo, 14 aprile 2024 –il. Domani sera l’è di scena alStadium alle 20.45 nel Monday night contro l’Hellas, terzultima con 27 punti, quasi la metà rispetto ai 50 atalantini. Scaligeri in frenata, con un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate e reduci dalla sconfitta interna contro il Genoa. Ma i gialloblù veneti hanno avuto l’intera settimana per preparare il match e sperano che la grande notte di Liverpool, e l’imminente gara di ritorno di giovedì contro i Reds, possano aver tolto energie fisiche e mentali alla Dea, alla quinta partita in 16 giorni, ma con il morale alle stelle dopo il trionfo di Anfield Road. Inevitabile un turn over obbligato per infortuni e squalifiche. Gasperini rimette in porta il titolare Carnesecchi e in difesa, con ...