Atalanta | De Ketelaere | “Se dipendesse da me rimarrei qui | al Milan finirei in panchina”

(Di domenica 14 aprile 2024) Charles De, trequartista delin prestitocon diritto di riscatto all’, ha parlato ai microfoni di HNL degli ultimi due anni in Italia: “All’mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più“. Sulla stagione tra i bergamaschi: “Qui ho trovato l’ambiente giusto per me e uno stile di gioco che poteva darmi solo l’. Gasperini? Giochiamo un calcio davvero bello e tutti i calciatori sanno quello che devono fare. Mister Gasperini è severo, ma giusto. Riscatto? Seda meall’, anche perché ...

