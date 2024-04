Assorbenti gratis nelle scuole del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Una mozione di iniziativa popolare per installare distributori diintimi femminilimedie e superiori è stata consegnata nei giorni scorsi aldi Reggio, da un’idea di Chiara Vegliante e Stella Joncoux Pisi, due giovani studentesse della scuola media Aosta, sostenute concretamentevarie fasi dai consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli. La raccolta firme è stata avviata alla fine del 2023, e ha permesso di raccoglierne 300, necessarie per dare il via ad una mozione popolare. "Sono contento di aver potuto dare una mano a due ragazze così giovani e già così attente al bene".