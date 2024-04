Assegno unico | pagamenti aprile | ancora due mesi per evitare l' importo minimo e recuperare gli arretrati Come fare

Assegno Unico : buone notizie , importi in aumento del 38%. Ecco i dati e le prospettive future L’ Assegno Unico per i figli a carico: una misura di sostegno economico introdotta nel luglio 2021 per ... (blowingpost)

Trump contro Stormy Daniels, al via il processo: la vicenda, di cosa è accusato e chi è la pornostar. E lui annuncia: «Dirò la verità» - È un evento storico il processo a carico di Donald Trump che inizierà oggi a New York, dopo che sono falliti tre tentativi in una settimana di ottenere un nuovo rinvio. Nessun ...ilmessaggero

Parte in Puglia il 112, numero unico di emergenza europeo - Il Servizio NUE 1-1-2 è il Numero unico di Emergenza Europeo da chiamare per ogni tipo ... adeguatamente formati per gestire la prima risposta alla chiamata di soccorso e assegnare le chiamate agli ...barlettaviva

Numero unico emergenza europeo, si parte in Puglia: a maggio attivo nel Salento - Dal 16 aprile la centrale unica di risposta del 1-1-2 sarà avviata nei distretti telefonici delle province di Bari e Brindisi, mentre a Lecce, Gallipoli e Maglie entrerà in funzione da maggio ...lecceprima