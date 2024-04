Ascolti TV | Sabato 13 Aprile 2024 Amici vince con il 25 2% 3 | 64 mln | solo il 16 8% per I Migliori Anni 2 | 53 mln Amadeus 28 9%

(Di domenica 14 aprile 2024) Maria De Filippi Nella serata di ieri,13, su Rai1 la seconda puntata de Iha conquistato 2.532.000 spettatori pari al 16.8% di share. All’interno – dalle 22.45 alle 22.53 - TG1 Edizione Straordinaria segna 2.773.000 spettatori e il 17%. Su Canale5 la quarta puntata del serale diha raccolto davanti al video 3.639.000 spettatori con uno share del 25.2% (Buonanotte a 1.479.000 e il 22.2%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 936.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International di 730.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Troppo Cattivi ha radunato 542.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rai3 il ritorno de Le Ragazze coinvolge 545.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Il Ritorno di Don Camillo totalizza un a.m. di 908.000 spettatori (5.8%). All’interno – dalle 22.30 ...

Ascolti disastrosi per I migliori anni e Amici 23 vince facile - Ascolti flop per Rai 1 con I migliori anni: il format non piace più. Il 13 aprile trionfa ancora Maria de Filippi con Amici 23: ecco tutti i dati del prime time ...ultimenotizieflash

Ascolti tv Sabato 13 aprile: chi ha vinto tra I migliori anni e Amici di Maria de Filippi - Tutti i dati Auditel di ieri, Sabato 13 aprile 2024: chi ha vinto in termini di Ascolti tv tra Rai 1 con I migliori anni e Canale 5 con Amici di Maria ...fanpage

Ascolti tv Sabato 13 aprile: I migliori anni, Amici di Maria, Le ragazze - Ascolti tv 13 aprile 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (Sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...tpi