Ascolti TV | i debutti della stagione 2023 2024 confrontati con quelli dell’anno precedente Ecco chi sale e chi scende

Ascolti tv 10 aprile: debutti flop per Chiara Francini e La Pupa e il Secchione, vince Vanina - GialappaShow parte dal 4,20% di share, vince Canale 5 con la fiction Vanina, Federica Sciarelli sul podio della serata con Chi l’ha visto: tutti i numeri ...libero

Ascolti tv mercoledì 10 aprile: chi ha vinto tra Forte e Chiara, Vanina, Chi l'ha visto e La pupa e il secchione - Ascolti tv 10 aprile: debutti flop per Chiara Francini e La Pupa e il Secchione, vince Vanina GialappaShow parte dal 4,20% di share, la fiction di Canale 5 tocca il 16,5%, Federica Sciarelli sul podio ...informazione

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 10 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Mercoledì 10 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ...informazione