Ascoli fermato dai pali | ma è troppo poco

(Di domenica 14 aprile 2024) cittadella 00 (3-4-2-1): Kastrati; Salvi, Frare (dal 19’ s.t. Sottini), Pavan; Tessiore (dal 1’ s.t. Magrassi), Branca, Carriero, Carissoni (dal 43’ s.t. Giraudo); Vita, Cassano (dal 28’ s.t. Mastrantonio); Pandolfi (dal 43’ s.t. Maistrello). Panchina: Veneran, Maniero, Saggionetto, Rizza, Djibril, Cecchetto. Allenatore: Gorini.(3-5-2): Vasquez; Vaisanen, Mantovani, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara (dal 27’ s.t. Giovane), Zedadka; Duris (dal 31’ s.t. Streng), Rodriguez (dal 31’ s.t. Nestorovski). Panchina: Viviano, Mengucci, Celia, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Valzania, Tavcar, Maiga Silvestri. Allenatore: Carrera. Arbitro: Volpi di Arezzo. Note – 3.252 spettatori (1.828 abbonati, quota di 6.799,31 euro) di cui 323 ospiti per un incasso complessivo di 16.540 euro. Ammoniti Tessiore, Branca, Vita per il ...

Marche e Fermano dal 1951 al 2030. I due distretti - Nel 1951 il Veneto, le Marche e la Basilicata erano regioni economicamente svantaggiate. Nel 1972-73, con la fine del contratto mezzadrile, giovani trovarono lavoro grazie a riforme coraggiose. Nel 19 ...ilrestodelcarlino

Un pareggio che sa di salvezza per il Cittadella, Ascoli a rischio retrocessione - L'Ascoli non è riuscito a battere il Cittadella in una partita molto equilibrata, disputata allo stadio Tombolato. Nonostante una buona prestazione, i bianconeri sono riusciti a conquistare solo un pu ...informazione

Fermo, biliardo a piazza Sagrini, un mese di competizioni. L’assessore Scarfini: «Sarà anche un veicolo di promozione turistica» - FERMO - Un mese di biliardo, dal 23 aprile al 19 maggio, porterà a Fermo circa 1500 atleti, che disputeranno match nelle diverse discipline organizzate. In campo, per “Il biliardo ...corriereadriatico