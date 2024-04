Arnautovic seconda scelta ‘anche‘ di Sanchez Inzaghi chiaro

(Di domenica 14 aprile 2024) Per Markonon c’è uno spiraglio di luce in questaesperienza all’Inter. Tra infortuni ed errori si aggiunge anche ladi Simone. Alexisdavanti nelle gerarchie. DELUSI – Ad inizio anno Markoè arrivato all’Inter per ben 10 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto già scattato. L’investimento è stato veramente alto per un giocatore della sua età, vale a dire 34 anni. Il classe 1989 ha deluso comunque le aspettative, segnando appena 4 gol tra campionato e Champions League e sbagliando di tutto e di più. Verona, Lecce, Atletico Madrid sono state gare in cui l’austriaco è riuscito a non segnare quanto quello che avrebbe potuto. Ciò ha obbligato Simonea preferire un altro dal primo minuto per ...

Milan contro Sassuolo, ma la mente è all'Europa League. Inter, lavori in corso per la seconda stella - A Reggio Emilia, ampio turnover per i rossoneri. Obiettivo: preservare i titoli per il match di coppa a Roma. Nerazzurri pronti a racimolare punti contro il Cagliari per coltivare il sogno di ottenere ...rainews

Missione Inter: vincere contro il Cagliari per giocarsi la seconda stella nel derby - Inzaghi non potrà contare sugli squalificati Pavard e Lautaro. In difesa spazio a Bisseck. In attacco al fianco di Thuram, ballottaggio fra Sanchez e Arnautovic ...msn

Inter, siparietto ad Appiano: Inzaghi semina la seconda stella e Farris ci rinuncia. Provato l'undici anti-Cagliari - Uno degli ultimi scogli separa l`Inter dall`obiettivo dichiarato a inizio stagione, la seconda stella è lì a un palmo di mano, ma prima i nerazzurri dovranno.calciomercato