Arezzo in lutto | è morto l’avvocato Nicodemo Settembrini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 -stamani nella sua abitazione di. Aveva 98 anni., originario di Forte dei Marmi, è stato titolare, per oltre sessant’anni, di un affermato studio legale con sede a Cortona. Nel 2011 aveva creato l’omonima fondazione, nata da un atto di generosità e di amore nei confronti della città etrusca. Durante questi anni, la fondazione da lui presieduta ha organizzato, in accordo con il comune di Cortona, con il Maec e con l’Accademia degli Arditi, le presentazioni di libri, mostre, iniziative scientifiche, didattiche e divulgative. Tra le iniziative di maggiore richiamo, come ricorda la Fondazione, figura il premio ...