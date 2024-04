Appello di Cameron | l' Iran si fermi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 0.52 Il ministro degli Esteri britannico, ha lanciato una Teheran affinché sidopo l'attacco contro Israele in risposta al recente raid subito dal consolato dell'a Damasco.Il Regno Unito chiede al regimeiano di "interrompere questa escalation" Anche il ministro degli Esteri egiziano esprime "profonda preoccupazione per l'escalation e chiede di esercitare la massima moderazione per risparmiare alla regione e alle sue popolazioni ulteriori fattori di instabilità etensione"