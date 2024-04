Aosta | la vittima una 22enne francese | la madre del sospettato | “E’ innocente”

(Di domenica 14 aprile 2024) È stato fermato dalla polizia, ildel delitto della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’. Si tratterebbe di un giovane nato in Italia di origini egiziane che era stato visto con lei nei giorni precedenti al delitto. Lo scorso martedì è stata identificata la giovane trovata L'articolo proviene da Il Difforme.

È stato fermato dalla polizia francese , il sospettato del delitto della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’ Aosta . Si tratterebbe di un giovane nato in Italia ... (ildifforme)

Nonostante la denuncia per maltrattamenti e minacce e un ordine di controllo che vietava a Teima Sohaib di incontrare Auriane Nathalie Laisne i due ragazzi erano ancora insieme per l’Europa. È ... (fanpage)

Si decide sull'estradizione del giovane fermano - Il femminicidio in Valle d'Aosta: attesa a giorni la decisione dei giudici francesi sull'estradizione del fermano Sohaib Teima ...rainews

In attesa dell'estradizione - E' in carcere in Francia Sohaib Teima, arrestato per l'omicidio di Auriane Laisne nella chiesetta diroccata dell'Equilivaz. La madre è partita dall'Italia per andare a trovarlo ...rainews

Tragedia in Valle d'Aosta: la fine atroce di Auriane - La Valle d'Aosta è stata teatro di un drammatico episodio di femminicidio. Auriane Nathalie Laisne, ventiduenne di origini francesi, è stata tragicamente trovata priva di vita in una chiesa ...infooggi