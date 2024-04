Antonio Castro | condono immobiliare ammesso per le banche | per le famiglie no

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Gli istituti di credito che si ritrovano in “pancia” immobili pignorati con difformità edilizie evidenti possono accedere al. Mettere in regola le piccole irregolarità e tornare a piazzare sul mercato la casa ad un prezzo di mercato per loro più vantaggioso. Leno. Ad inizio aprile il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato l'intenzione di mettere in piedi un pacchetto di norme per intervenire proprio sulla casa. Un intervento bollato dalle opposizioni come pre-elettorale ma a gran voce richiesto da comuni, amministrazioni territoriali, associazioni di categoria e dagli enti del settore edilizio. Non ultimi dai proprietari di immobili che si ritrovano sul groppone beni “invendibili” perché ereditati ma considerati per norma “difformi”. Quindi insanabili. E di conseguenza non possono ...