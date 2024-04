Anticipazioni Un posto al sole | compleanno speciale per Viola | cambia tutto per lei

(Di domenica 14 aprile 2024) Ledi Unalrivelano che ci sarà unda festeggiare per. Per lei cambierà: ecco che cosa accadrà. I prossimi appuntamenti della soap opera italiana saranno caratterizzati dalla preparazione di un evento: ildi. La figlia di Ornella, infatti, si appresta a festeggiare i suoi 40 anni e le sorprese per lei sono dietro l’angolo. Unper(Instagram @ilenialazzarin) – cityrumors.itUnalcontinua a coinvolgere e farsi amare dal grande pubblico che ogni giorno segue la linea narrativa della soap opera di Rai 3. I telespettatori ...

