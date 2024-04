Anita Olivieri si espone sul rapporto con Alessio Nuove confessioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 aprile 2024)risponde alle domande dei fan sulcone rivelazioniedFalsone hanno coppia fissa da ormai diversi mesi. Il loro amore é sbocciato all’interno della Casa più spiata d’Italia e prosegue a gonfie vele. LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli certa. “All’Isola dei famosi le cose cambieranno” Le risposte alle domande dei fan…nelle ultime ore ha risposto a diverse domande dei fan. Un utente ha chiesto: “Noi non pensiamo sia scattata dal bracciale, pensiamo prima non credi?”, l’ex gieffina ha risposto: “Sicuramente la chiacchierata sui film dizionario ecc hanno aiutato. Lui ad un certo punto mi ha puntata e non mi mollava più con battute e attenzioni, è ...