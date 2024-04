Ancona-Sestri Levante oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Del Conero valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno bisogno di centrare una vittoria tra le mura amiche per provare ad evitare di disputare i playout, così da salvarsimente. La compagine ligure, dal suo canto, è in una posizione di classifica più tranquilla ma punta a chiudere definitivamente il discorso salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Le partite e gli arbitri della 36ª giornata in Serie C. Domani alle 14: Fermana -Lucchese: Caldera di Como; Olbia-Pescara: Virgilio di Trapani; Pineto-Juventus Next Gen: Renzi di Pesaro. Ore 16.15: ... (sport.quotidiano)

IL PROGRAMMA. Incroci pericolosi per la zona playoff - La 36esima giornata del girone B si preannuncia intensa, con sfide cruciali che potrebbero influenzare i destini delle squadre. Domenica ricca di incontri determinanti per playoff e retrocessione, seg ...msn

Ancona, l'ultimo treno per evitare i playout: dorici obbligati a vincere con il Sestri per sperare nella salvezza diretta - Ancona Non bisogna scappare dalle tempeste perché, forse, soltanto loro sanno come far ritrovare la strada di casa. La citazione è dello scrittore torinese Fabrizio Caramagna. Il ...corriereadriatico

Serie C, punti pesanti e lotta salvezza: fari su Ancona-Sestri, Vis-Perugia e Fermana-Lucchese. Domani la Recanatese a Cesena - Punti pesanti e lotta salvezza tutta da vivere in Serie C girone B, quello delle marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese. Il programma completo della giornata di oggi (14 aprile) con due.corriereadriatico