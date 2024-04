Ancona in ritiro per concentrarsi Ultima spiaggia per evitare i playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Squadra inda ieri a pranzo al Palace del Conero per preparare con la massima attenzione e l’indispensabile concentrazione l’appuntamento decisivo: la partita di oggi al Del Conero contro il Sestri, terzgiornata di regular season, è un crocevia che può portare ad alimentare le speranze di salvezza diretta – visto che calcoli alla mano l’può ancora riuscirci – oppure alla rassegnazione di dover giocare i. L’sa che deve vincere, visto anche che non lo fa dal 5 marzo scorso contro la Fermana. Ma sa che per farlo deve tornare a segnare – un solo gol nelle ultime cinque partite. Sa che attraverso i gol, ma anche con una prova di grande attenzione, può regalare a se stessa, alla società e ai propri tifosi quei tre punti che sono indispensabili per alimentare le ...