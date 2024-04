Anche l’Arsenal dopo il Liverpool perde in casa e regala la Premier al Manchester City

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024)incontro l’Aston Villa (0-2) e dice quasi addio alla vittoria dellaLeague. Sorride Guardiola,e Arsenal gli hanno infiochettato il titolondo oltretutto nella stessa domenica. Nulla è ancora deciso, mare punti in questo momento della stagione la dice lunga su come andrà a finire., il Guardian: “Seil titolo è tutta colpa sua” Il commento del Guardian: “Se questo è stato il pomeriggio in cuisi è lasciato scappare il titolo, allora Mikel Arteta saprà che la colpa sua e della squadra.() ha avuto l’occasione perfetta per dimostrare di meritare il titolola sconfitta del ...