Amstel Gold Race 2024 | vince Pidcock | flop Van Der Poel L' ordine d' arrivo

(Di domenica 14 aprile 2024) Berg en Terblijt (Olanda), 14 aprile- Nella gara di casa tutti si aspettavano l'ennesimo acuto stagionale di Mathieu Van Dere invece l'vede ben altri protagonisti: per la precisione il poker composto da Mauri Vansevenant, Tiesj Benoot, Marc Hirschi e soprattutto Tom, che va are in volata e si prende una rivincita personale dopo la beffa del 2021 firmata da Wout Van Aert con un fotofinish che tuttora fa discutere. Alle spalle di questo quartetto, a distanza ravvicinata, si piazza il resto degli attaccanti, che per una questione di metri non riesce a ultimare l'inseguimento: tante facce, ma non quella di Van Der, l'assente ingiustificato che per sua stessa ammissione ha pagato le ...