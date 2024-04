Amstel Gold Race 2024 | risultati e classifica | Pidcock la spunta su Hirschi | Van der Poel sottotono

(Di domenica 14 aprile 2024) Thomasvince la. Il 24enne della Ineos Grenadiers (05:58:17) ha la meglio nella volata finale su Marc(UAE Emirates), Tiesj Benoot (Visma) e Mauri Vansevenant (Soudal Quick Step), che ha tirato lo sprint a 250 metri dal termine per poi cedere negli ultimi 100 ai primi tre.Van der, che non entra mai nel vivo della corsa e ha preferito risparmiare energie per la Liegi – Bastogne – Liegi di settimana prossima. Tra gli inseguitori, vince la seconda volata il francese Paul Lapeira (Decathlon La Mondiale), che chiude al quinto posto. Seguono Madouas (Groupama), Mollema (Lidl – Trek), Pacher (Groupama), Bilbao (Bahrain Victorious) e Matthews (Team Jayco). Il primo degli italiani è Simone Velasco, 18° e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 DIetro è partito Bilbao. 16.42 FLAMME ROUGE! I quattro si stanno guardando, ma non hanno molto tempo di margine. 16.42 Accelerazione di Benoot, che ... (oasport)

Il secondo posto del 2021, per pochissimi millimetri nei confronti di van Aert, non era andato tanto giù a Tom Pidcock che oggi si è riscatta to, a tre anni di distanza. Il britannico vince poco, ma ... (oasport)

