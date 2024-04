Amstel Gold Race 2024 | Pidcock raggiante | “Vittoria bellissima | questa corsa per me è speciale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) “È bellissimo, quest’anno è stato così duro, ho fatto grandi sacrifici all’inizio, sono stato lontano da casa così tanto che ora riesco finalmente a mettere insieme i pezzi. Alzare le mani al cielo significa molto egara per me è. Qui ho sempre fatto bene e anche oggi con la squadra completamente al mio fianco. Kwiatkowski sta andando davvero bene, ma si è messo completamente a mia disposizione. E’ davveroessere in grado di ripagare i loro sforzi”. A dirlo è il corridore britannico della Ineos Grenadiers, Tom, ai microfoni di Eurosport dopo il trionfo nell’. SportFace.