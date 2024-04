Amstel Gold Race 2024 oggi | orari | favoriti | tv | altimetria Van der Poel per aprire al meglio il Trittico delle Ardenne

(Di domenica 14 aprile 2024) Il mese di aprile è ricco di ciclismo e di Classiche del Nord: dopo le prime due domeniche che hanno visto protagonisti i corridori al GiroFiandre e alla Parigi-Roubaix, entrambe dominate in lungo e in largo da Mathieu van derè la volta dell’, che apre ilche vedrà svilupparsi anche la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi mercoledì e domenica prossima. PERCORSO La classica di apertura delmisurerà 253,6 chilometri da Maastricht a Valkenburg con ben 33 brevi muri da affrontare lungo il percorso. Diversi di questi muri verranno affrontati nella seconda metà di corsa quando ci saranno dei circuiti che ...

oggi , domenica 14 aprile, va in scena l’ Amstel Gold Race 2024 . I corridori partiranno da Maastricht alle 10.45 e arriveranno. a Velkenburg in un orario compreso tra le 16.40 e le 17.00 in base a ... (sportface)

La classica ha un solo favorito, dalle 14.30 diretta Rai ed Eurosport. Van der Poel vuole bersi anche l’Amstel - Mathieu Van der Poel favorito nella classica di casa, l'Amstel Gold Race. Nessun rivale all'altezza per l'iridato, che punta a migliorare il suo record di vittorie. Diretta tv su Rai ed Eurosport dall ...msn

LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'edizione numero 58 dell'Amstel Gold Race! Torna prepotentemente protagonista la Corsa della Birra, che c ...oasport

LIVE – Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Oggi, domenica 14 aprile, scatta la prima delle tre gare nelle Ardenne di questa stagione, l’Amstel Gold Race 2024. I corridori saranno impegnati nei 253.6 km che li porteranno da Maastricht a ...sportface